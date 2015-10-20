'Medya demokrasinin bekçisidir'



Bakan Grütters yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha fazla geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi ve ‘Yakın siyasi ilişkilerin yanı sıra toplumun çeşitli katmanları arasında sivil toplum sayesinde kurulan ilişkilerin önemini biliyoruz' dedi. Almanya tarihinden de örnek veren Grütters “Geçen yüzyıldaki tarihi göz önünde bulundurursak demokrasinin tam işleyebilmesi için medyanın önemini biliyoruz. Medya, demokrasinin bekçisi diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Tarabya Kültür Akademisi’nin kurulmasına ön ayak olduklarını da hatırlatan Grütters iki toplum arasında sanatsal ve entellektüel etkileşimin çok önemli olduğuna değindi. Bu seyahatin uzun zaman önce planladığını belirten Bakan Grüters “Ziyaretin bu kadar güncel ve son derece hassas bir zamana denk geleceğini bilmiyorduk. Ama şu an bir o kadar da heyecanlı bu ziyaret” açıklamasında bulundu.

Aynı gün İstanbul İletişim Fakültesi’ni ziyaret eden Grütters, Deutsche Welle Akademie ve Bonn-Rhein Sieg Üniversitesi’nin ortaklığı ile kurulan Uluslararası Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı öğrencileri ve üniversite yönetimi ile de bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Sezer ise, böylesine üst düzey bir ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını belirtti ve “Hedefimiz hak ve özgürlüklere değer veren tüm dünyaya katkıda bulunacak gazeteciler yetiştirmek. Almanya ile olan işbirliği de buna katkıda bulundu. Gelecek sene ilk mezunlarımızı vermek istiyoruz” dedi.