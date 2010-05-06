Medvedev'in Türkiye ziyaretinde gündem petrol hatları

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'Medvedev'in Türkiye ziyareti ve Türk-Rus zirvesi'

Rusya'nın saygın günlük gazetelerinden İzvestiya'da bugün (6 Mayıs 2010) yayımlanan haberde, Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın tanker geçişlerine tamamen kapatılması, petrolün, inşa edilen iki boru hattından gönderilmesi fikrinin, ikili hükümetlerarası bir toplantıda ve Medvedev'in 11-12 Mayıs'ta Türkiye'deki temasları sırasında gündeme getirileceği kaydedildi.Haberde Rusya'nın Karadeniz'deki boğazlardaki trafiğin aşırı yoğun olduğu ve bu yüzden gemi geçişlerinin çok fazla zaman aldığına inandığı belirtilerek, Moskova'nın Türk tarafına sunduğu öneride, Samsun-Ceyhan ve Burgaz-Dedeağaç petrol boru hatlarının tek merkezden kontrol edilmesinin yer aldığı ifade edildi.Gazete, petrol şirketlerinin, deniz yoluyla petrol transferinin daha ucuz olduğuna ve bir gemide aynı anda birkaç değişik petrol ürününün taşınabildiğine inandığı için öneriye karşı olduğunu belirterek, petrol boru hatları tekelini elinde bulunduran Rus Transneft'in ise ham petrolün inşa edilen iki boru hattı aracılığıyla taşınabileceğini ve boğazlardan ise sadece petrol ürünlerinin taşınmasını isteği kaydedildi.Bu arada, Kremlin Basın Merkezi tarafından, Medvedev'in 11-12 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağı resmen açıklanırken, "Medvedev ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği devletlerarası danışmaların yeni mekanizması olan Yüksek Düzeyde İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Türk-Rus zirvesinin en merkezi olayını oluşturacak" denildi.