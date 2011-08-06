



T24 - Rusya’da 2012’deki başkanlık seçimi öncesi Devlet Başkanı Dmitri Medvedev ile Başbakan Vladimir Putin taraftarları arasında renkli bir çekişme yaşanıyor.







“Medvedev’in Kızları” adlı bir grup devlet başkanına destek için soyundu. Üç genç kadın Moskova’nın göbeğinde bir havuzun önünde elbiselerini çıkarıp bikinileriyle kaldı.





Rusya’nın en gözde sosyalleşme sitesi Vkontakte’deki Medvedev hayranı gruptan olan genç kadınlar Putin’e destek için soyunan “Putin Kızları”ndan esinlendi. Gösterinin bir amacı da Rus gençlerin biraya düşkünlüğünü eleştirmekti. Bu amaçla Medvedev taraftarları ellerindeki biraları kovalara döktü.