-MEDVEDEV'DEN TÜRK PİLOTA ŞEREF NİŞANI MİLAS (A.A) - 18.10.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, Türk Pilot Erdal Telgırat'a, Rusya'da çıkan orman yangınında başarıyla görev yaptığı için ''Rusya Devlet Şeref Nişanı'' verdi. Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterinde görev yapan 34 yaşındaki Erdal Telgırat, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Rusya'nın Ryazan bölgesinde geçen ay çıkan orman yangınında görevlendirilmek üzere Rusya'ya gönderildi. Burada Ukraynalı ve Rus pilotların yanında ekip koordinatörü olarak başarıyla görev yapan Türk pilot, Rusya Büyükelçiliği tarafından Rusya'ya çağrıldı. Rusya Devlet Başkanı Dimitry Medvedev, 13 Ekimde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin Ekoterinenskiy Salonunda düzenlenen törende, Telgırat'a ''Rusya Devlet Şeref Nişanı'' verdi. Telgırat'a ayrıca Ryazan Bölge Yöneticisi O.İ. Kovalev ''Teşekkür Belgesi'', Rusya Olağanüstü Haller Bakanı Sergey Shaygu ''Üstün Başarı Madalyası'' ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin de arkasında kendi imzasını taşıyan bir saat hediye etti. Telgırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı Rus televizyonları tarafından canlı yayınlanan törende ''Rusya Devlet Şeref Nişanı'' almaktan büyük onur duyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: ''Geçen ay Rusya'nın Ryazan bölgesinde yangın söndürme faaliyetlerinde bulunduk. Ben de iki helikopterin koordinatörü olarak çalışmalara katıldım. Burada yaptığımız çalışmalardan dolayı teşekkür amaçlı Rusya Devlet Başkanı Medvedev tarafından devlet nişanına layık görüldüm.''