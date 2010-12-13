-MEDVEDEV TWITTER'DAN GÖZDAĞI VERDİ MOSKOVA (A.A) - 13.12.2010 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, cumartesi akşamı Moskova kent merkezinde Kafkas kökenlilere ve polise yönelik saldırıyı organize edenlerin mutlaka cezalandırılacağını söyledi. Medvedev, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Hem ülkede hem de Moskova'da her şey kontrol altında. Sorun çıkaranların hepsi cezalandıracak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. Kızılmeydan'da cumartesi günü toplanan yaklaşık 5 bin Spartak Moskova taraftarı ve aşırı milliyetçilerin neden olduğu olaylar yüzünden, Kremlin yakınındaki ana cadde trafiğe iki saat kapatılmıştı. Göstericilerin Kafkas kökenlilere ve polise saldırısı sonucu 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Spartak Moskova taraftarı 28 yaşındaki Yegor Sviridov, geçen hafta otobüs durağında bir grupla çıkan sokak kavgasında plastik mermiyle öldürülmüştü. Sviridov'un öldürülmesiyle ilgili olarak Kabardino-Balkarya kökenli Aslan Çerkezov'un gözaltına alınması üzerine, Kızılmeydan'da Kafkas görünümlülere saldıran milliyetçi taraftarlar, sık sık, "Rusya Ruslarındır" şeklinde slogan atmışlardı. Çerkezov, polise verdiği ifadede Sviridov'a, kendisini korumak amacıyla ateş açtığını söylemişti.