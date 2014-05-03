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Dünya

Medvedev: Kiev yönetimi kendine gelmeli

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna yönetimine, ülkenin doğusundaki askeri operasyonları durdurma çağrısı yaptı

03 Mayıs 2014 10:38

Kendisine ait Facebook hesabından, Ukrayna ordusunun doğudaki Slavyansk kentinde bugün başlattığı operasyonu değerlendiren Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, "Kiev yönetimi kendine gelmeli ve kendi halkını öldürmeye son vermeli, aksi halde ülkenin kaderi oldukça üzücü olur" ifadesini kullandı.

Medvedev, ülkenin doğusunda güç kullanılmasını, "suçlu çaresizliğin belirtisi" olarak nitelendirerek "Cenevre mutabakatlarının ruhuna uygun normal bir diyalog başlatarak tüm tarafları müzakere masasına oturtmak yerine cezalandırma operasyonu başlatıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Rus Başbakan, Kiev'i, "Kendi halkına karşı başlatılan bu savaşın sorumluluğu, Kiev'de suç kararları alanlara aittir" ifadeleriyle uyardı.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimine, Ukrayna ordusunun Rusya yanlısı silahlı gruplara yönelik başlattığı operasyonu "derhal durdurma" çağrısı yapmıştı. Açıklamada, "Batı'dan, Ukrayna ile ilişkilerindeki yıkıcı politikalarına son vermesini, kendini Kiev yönetim olarak ilan edenlerden ise askeri operasyonları ve kendi halkına karşı her türlü şiddeti durdurmasını kararlı bir şekilde talep ediyoruz" denilmişti.

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