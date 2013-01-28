Medvedev: Esad ölümcül hata yaptı

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in iktidarda kalma şansının her geçen gün azaldığını söyledi. Medvedev, "Esed siyasi reformları gerçekleştirmeyerek ölümcül bir hata yaptı" dedi.



İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Amerikan televizyonu CNN'den Farid Zekeriya'ya konuştu.

"Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in iktidarda kalma şansı gün geçtikçe azalıyor" diyen Medvedev, Esed'in kaderinin Rusya ve ABD tarafından değil, Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Esed'in siyasi reformları gerçekleştirmeyerek çok büyük bir hata yaptığını vurgulayan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, "Siyasi reformları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, kendisiyle diyalog kurmaya hazır olan ılımlı muhalifleri yanına çekebilirdi. Bu Esed için ölümcül bir hata oldu" dedi.

Suriye'deki krizin çözülmesinde uluslararası topluma önemli bir rol düştüğünü belirten Rusya Başbakanı Medvedev şunları söyledi:

"ABD, Avrupa gibi büyük güçler ile Suudi Arabistan, Katar ve diğer bölgesel güçlerin görevi, Suriye'de tarafların müzakere masasına oturmalarını sağlamak olmalı. Sadece Esed'e görevi bırakmalı talebinde bulunmamalı, Kaddafi ve Mübarek örnekleriyle tehdit edilmemeli."

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Suriye ve Esed'le ilgili yaptığı açıklamalar, Rusya'nın Esed'e desteğini çekeceği şeklinde yorumlandı.