T24 LogoT24 Logo
Dünya

Medvedev de Twitter'da

Rusya Devlet Başkan Dimitriy Medvedev de Twitter hesabı olan politikacılar arasına katıldı.

24 Haziran 2010 03:00

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesap açtı.


Rusya Devlet Başkanı adı ile yazan ve KremlinRussia_E takma ismini kullanan Medvedev'in hesabı tescilli.


Rusya Devlet Başkanı ilk tweet'inde ise, "Herkese merhaba! Ben de Twitter'dayım ve bu da ilk tweet'im" dedi.


Rusya Devlet Başkanı ABD ziyareti sırasında yazdığı tweet'lerde ise otel odasından görünen manzarayı ve Twitter ofisine olan gezisinin fotoğraflarını da çekip yükledi.


Sonraki tweet'inde ise Medvedev, "San Francisco çok güzel bir şehir. Apple, Yandex ve Cisco'yu ziyaret etmek için Slikon Vadisi'ne gidiyorum" dedi.


OBAMA'DAN DESTEK


Medvedev'in Twitter hesab açışını ABD Başkanı Barack Obama da Twitter hesabından duyurdu.


Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter kullanan siyasetçiler arasında.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24