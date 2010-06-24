Medvedev de Twitter'da

T24- Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da hesap açtı.



Rusya Devlet Başkanı adı ile yazan ve KremlinRussia_E takma ismini kullanan Medvedev'in hesabı tescilli.



Rusya Devlet Başkanı ilk tweet'inde ise, "Herkese merhaba! Ben de Twitter'dayım ve bu da ilk tweet'im" dedi.



Rusya Devlet Başkanı ABD ziyareti sırasında yazdığı tweet'lerde ise otel odasından görünen manzarayı ve Twitter ofisine olan gezisinin fotoğraflarını da çekip yükledi.



Sonraki tweet'inde ise Medvedev, "San Francisco çok güzel bir şehir. Apple, Yandex ve Cisco'yu ziyaret etmek için Slikon Vadisi'ne gidiyorum" dedi.



OBAMA'DAN DESTEK





Medvedev'in Twitter hesab açışını ABD Başkanı Barack Obama da Twitter hesabından duyurdu.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Twitter kullanan siyasetçiler arasında.