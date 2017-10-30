Medipol Başakşehir'in rakipleri, gol yemeden kazandı

Sporting Braga - Chaves: 1-0

Ludogorets Razgrad - Levski Sofya: 2-0

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir\'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'ndaki rakiplerinden Sporting Braga ve Ludogorets Razgrad, bu hafta liglerinde oynadıkları maçlardan galip ayrıldı.

Portekiz Premier Lig mücadelesinde sahasında Chaves\'i ağırlayan Sporting Braga, 58\'de Bruno Viana\'nın kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup ederek ligdeki puanını 21\'e yükseltti.

Temsilcimizin bir diğer rakibi Ludogorets Razgrad ise, Bulgaristan Ligi karşılaşmasında Levski Sofya\'yı 11\'de Vura ve 59\'da Wanderson\'un kaydettiği gollerle 2-0 yendi ve 36 puanla ligdeki liderliğini sürdürdü.