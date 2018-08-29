Medipol Başakşehir'e Mısırlı sol bek

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Mısırlı sol bek Karim Hafez\'i 1 yıllığına kiraladı.

Transfer döneminin son günlerine girilirken Medipol Başakşehir, sol bek takviyesi gerçekleştirdi. Turuncu-Lacivertli ekip Mısır Ligi\'nde Wadi Degla forması giyen 22 yaşındaki Karim Hafez\'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu Lens formasıyla Lig 2\'de tamamlayan Hafez, forma giydiği 23 karşılaşmada 2 gol attı.

Medipol Başakşehir\'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Profesyonel futbolcu Karim Hafez ve kulübü Wadi Degla ile yapılan görüşmeler sonucunda, Mısırlı futbolcu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralandı. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekiplerinden Lens\'te forma giyen Karim Hafez\'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz\" denildi.

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