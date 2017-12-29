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Spor

Medipol Başakşehir'den Everton'a teşekkür

"Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkür ederiz

29 Aralık 2017 17:43

\"Rakibimiz Beşiktaş\'tan Cenk Tosun\'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız\"

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir Kulübü, İngiliz ekibi Everton\'a, Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun\'u aldıkları için teşekkür etti.
Esprili paylaşımlarıyla dikkat çeken İstanbul takımı, bu sefer de Everton\'a mesaj gönderdi. Medipol Başakşehir, Cenk Tosun\'un gollerinin yer aldığı videoya Everton\'ı da ekleyerek, \"Rakibimiz Beşiktaş\'tan Cenk Tosun\'u aldığınız için teşekkür ederiz. Bu transferden pişman olmayacaksınız\" ifadelerini paylaştı.

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