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Spor

Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi maçlarının hakemleri belli oldu 

Vitoria-A

04 Aralık 2017 16:49

Vitoria-A.Konyaspor maçını Daniel Siebert yönetecek 

İSTANBUL-(DHA) UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nda mücadele eden Atiker Konyaspor\'un Portekiz\'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı, Alman Futbol Federasyonu\'ndan Daniel Siebert yönetecek.
D. Afonso Henriques Stadyumu\'nda Perşembe günü oynanacak ve TSİ 23.05\'te başlayacak karşılaşmada Daniel Siebert\'in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.
M.BAŞAKŞEHİR-BRAGA MAÇINI JOHN BEATON YÖNETECEK    
UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda mücadele eden Medipol Başakşehir\'in Portekiz temsilcisi SC Braga ile oynayacağı maçı İskoçya Futbol Federasyonu\'ndan John Beaton yönetecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmada John Beaton\'ın yardımcılıklarını Douglas Potter ve Sean Carr yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jordan Stokoe, ilave yardımcı hakemleri ise Steven McLean ile Alan Muir olacak.

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