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Spor

Medipol Başakşehir, Serdar Taşçı'yı kadrosuna kattı

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı'yı renklerine bağladı

05 Ocak 2019 23:40

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, Türk asıllı Alman stoper Serdar Taşçı\'yı renklerine bağladı.
İstanbul ekibi, bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir Kulübü\'nden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı’ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz\" denildi.

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