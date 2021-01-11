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Spor

Medipol Başakşehir, Milan'dan Leonardo Duarte'yi kiraladı

11 Ocak 2021 20:51

Medipol Başakşehir, Milan'dan Brezilyalı stoper Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonlu 1.5 yıllığına kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Duarte'nin satın alma opsiyonlu olarak kiralandığı belirtildi.

Brezilyalı oyuncunun imza töreninde asbaşkanlar Mesut Altan, Mustafa Saral ve kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Duarte'nin, turuncu-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyeceği açıklandı. 

Milan, 24 yaşındaki oyuncuyu 1,5 yıl önce Brezilya ekibi Flamengo'dan kadrosuna katmıştı. 

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