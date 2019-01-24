Medipol Başakşehir kupadan 1. Lig ekibine elendi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor, sahasında Spor Toto Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol taraftan Tom'un kullandığı kornerde ceza alanı içine gelen topa iyi yükselen Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

19. dakikada Medipol Başakşehir, karşılaşmada beraberliği yakaladı. Orta saha yakınlarında topu önünde bulan Jojic, bir süre ilerledikten sonra ceza sahası önünden yaptığı düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ kanatta Tom'dan aldığı pas sonrası Attamah'ı da geçip ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

44. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Güreler'in ceza sahası içine gönderdiği topu sağ çaprazda bulunan Gökhan Karadeniz, kafayla Selim Ilgaz'a aktardı. Müsait durumda olan Selim Ilgaz'ın dokunduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 66. dakikada ev sahibi ekip, skoru 4-1'e getirdi. Gelişen atakta sağdan ceza sahasına giren Mirkan Aydın, yaptığı vuruşla kaleci Volkan Babacan'ı bir kez daha mağlup etti.

Müsabakadan 4-1 galip ayrılan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

"Rakibimiz daha çok istedi ve kazandı"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Hatayspor’u hem bugünkü mücadelesinden hem de tur atlamasından dolayı tebrik ediyoruz. Geçen hafta ilk ayakta İstanbul’da gerekli pozisyonları bulup gerekli skoru elimize alabilirdik ama yine de avantajlı bir skorla buraya geldik. Oyunda bazen uzun süre çalıştığın planları uygulayamazsın. Fiziki duruma ve şartlara göre bir oyun planı yaparsın, bugün biz de özellikle fiziki şartlara göre bir oyun planı tercih ettik. Ancak ne oyun planı tercih edersen et, oyuna odaklanmanın, konsantrasyonun ve mücadele etmenin de her zaman olması gerekir. Geri düştük, tekrar skoru cebimize aldık ve golü de bulduk. Ama karşımızda buna tam tersi mücadele ve odaklanmayla ilgili son derece iyi hazırlanmış bir rakip vardı. Biz de tam tersi ne oyun, ne mücadele, ne konsantrasyon ve de oyun planına uyan bir takım vardı. O zaman lig farkının olması veya oyuncu kalitesi farkı olması bir şey ifade etmiyor. Futbolu doğru oynamazsan oyun seni cezalandırır. Konsantrasyon ve odaklanmayla ilgili sıkıntımız vardı. Rakibi de bu galibiyetlerinden dolayı tebrik ederim. Hem ligde hem de kupada başarılar diliyoruz. Biz bu dosyayı kapattık, bugün itibariyle kapandı. İstemediğimiz, kısa tarihimizde iki final oynadığımız hedeflerden bir tanesi ve bunun için kadro derinliğimiz olmasına rağmen buradan elenerek dönüyoruz. Bu da bize ne dersler çıkaracak, kendi kulübüm adına söylüyorum bunu, onlara bakacağız, onlar üzerinden çalışacağız.”