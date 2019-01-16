Medipol Başakşehir kupada avantajı Adebayor'la kaptı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor'u Emmanuel Adebayor'un 32. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'dan transfer ettiği Brezilyalı yıldız Robinho, karşılaşmanın 63. dakikasında Emmanuel Adebayor'un yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Bir diğer yeni transfer Serdar Taşçı da maça ilk 11'de başladı.

Hatayspor'da Bakary Nimaga, 84. dakikasında Uğur Uçar'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.