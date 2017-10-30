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Spor

Medipol Başakşehir-Hoffenheim maçının hakemleri açıklandı

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir'in, Almanya'nın Hoffenheim takımıyla İstanbul'da oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'nda Harald Lechner yönetecek

30 Ekim 2017 18:07

İSTANBUL,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir\'in, Almanya\'nın Hoffenheim takımıyla İstanbul\'da oynayacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu\'nda Harald Lechner yönetecek.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda 2 Kasım Perşembe günü oynanacak ve saat 21.00\'de başlayacak karşılaşmada Harald Lechner\'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yaparken, maçın 4. hakemi Andreas Staudinger, ilave yardımcı hakemleri ise Alexander Harkam ve Julian Weinberger olacak.

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