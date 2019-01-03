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Spor

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti

03 Ocak 2019 18:03

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Süper Lig\'in ikinci yarısı için yaptığı çalışmalara sabah saatlerinde antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren turuncu-lacivertliler günün ilk antrenmanına ısınma koşusu ve dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, dar alanda oyunla tamamlandı.
Sakatlığı geçen Alparslan Erdem antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Başakşehir, bugün saat 18.00\'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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