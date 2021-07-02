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Spor

Medipol Başakşehir, Giuliano ile yollarını ayırdı

02 Temmuz 2021 13:31

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Giuliano ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Giuliano ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kısa sürede ailemizin önemli bir parçası olan Brezilyalı futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.”

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