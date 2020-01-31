Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni rahat geçti

Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. İlk yarısı Crivelli ve Ayite'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, ikinci yarıda oyuna hızla başlayan evsahibi ekip, Visca'nın iki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Medipol Başakşehir bu sonuçla, puanını 39'a yükseltirken, Gençlerbirliği ise 21 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca’nın yerden verdiği pasta ceza sahası içinde Demba Ba’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
8. dakikada Caiçara’nın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topa yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada Candeias’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
40. dakikada sol kanattan ceza sahası dışında topla buluşan Polomat’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
48. dakikada Demba Ba’nın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Visca’nın savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
59. dakikada sağ çaprazdan Polomat’ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Crivelli’nin ceza sahası içine verdiği pasta Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.