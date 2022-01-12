Medipol Başakşehir'den Konyaspor'un erteleme talebine destek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, ligde 21. haftada karşılaşacakları İttifak Holdin Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın vefatı sebebi ile bulunduğu maç erteleme talebini olumlu karşıladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz İttifak Holding Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır.

Konuyla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor, acılarını paylaşıyoruz” denildi.