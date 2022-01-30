T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehir'de Henry Onyekuru sesleri

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı

30 Ocak 2022 09:15

Medipol Başakşehir, Henry Onyekuru’yu transfer etmek istiyor. Başakşehir, Nijeryalı kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.

Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile ilk teması yaptı.

Turuncu-mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, Başakşehir'in Olimpiakos’a yeni bir teklif daha yapacağı öğrenildi.

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti

 

başakşehironyekurutransfersüper lig
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24