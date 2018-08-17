Medipol Başakşehir Avrupa'ya veda etti

Burnley - Medipol Başakşehir: 1 - 0

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Medipol Başakşehir, uzatmalara giden maçta Burnley\'e 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi\'ne veda etti.

Turf Moor Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve 90 dakikası 0-0\'lık skorla sona erince mücadele uzatmalara gitti. Uzatma devresinde 97\'nci dakikada Jack Cork\'un attığı golle İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir\'in skor bulma çabaları sonuç vermedi ve Medipol Başakşehir, Burnley\'e 1-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi\'ne veda etti.