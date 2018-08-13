Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 2-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, Soner (Dk. 60 Emre), Gökhan İnler, Visca, Jojic, Elia (Dk. 55 Napoleoni), Bajic (Dk. 77 Adebayor)

TRABZONSPOR: Onur - Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onaz, Kucka (Dk. 71 Abdulkadir Parmak), Sosa, Abdulkadir Ömür, Yusuf (Dk. 82 Olcay), Rodallega

GOLLER: Dk. 43 Manuel da Costa, Dk. 90+1 Adebayor (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Gökhan İnler, Caiçara (Medipol Başakşehir) - Yusuf, Onazi (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Trabzonspor\'u 2-0 mağlup etti. Başakşehir\'in gollerini 43\'üncü dakikada Manuel da Costa ve 90+1\'inci dakikada Adebayor kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir ligin ilk haftasında 3 puanın sahibi oldu.

24\'üncü dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Yusuf\'un göğsüyle indirdiği topa Rodallega gelişine vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

30\'uncu dakikada Gökhan İnler\'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Onur kornere gönderdi.

31\'inci dakikada Başakşehir\'in kullandığı köşe vuruşunda topu ceza sahası içine gönderen Visca\'nın ortasında Epureanu\'nun kafa vuruşu arka direğin yanından oyun alanını terk etti.

32\'nci dakikada Sosa\'nın ceza alanı yayı içinden şutu savunmadan sekti ve Onazi\'nin önünde kaldı. Boş pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Onazi\'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

43\'üncü dakikada Medipol Başakşehir\'in golü geldi. Visca\'nın kullandığı köşe vuruşunda Manuel Da Costa\'nın topa kafayla dokunuşu kaleci Onur\'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Medipol Başakşehir\'in 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59\'uncu dakikada Trabzonspor\'un kazandığı frikikte Sosa\'nın çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

67\'nci dakikada rakip ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Başakşehirli futbolcu Napoleoni\'nin şutu yandan auta çıktı.

76\'ncı dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Napoleoni\'nin ceza alanı yayı dışından kaleye gönderdiği sert şutta Onur üzerine gelen bu şutu yumruklayarak uzaklaştırdı.

87\'nci dakikada Rodallega\'nın yerden gönderdiği şut direğin yanından az farkla oyun alanını terk etti.

90+1\'inci dakikada Başakşehir farkı 2\'ye çıkardı. Caiçara\'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Adebayor, takımının 2\'nci golünü attı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-0 kazandı.