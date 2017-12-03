Medipol Başakşehir - Osmanlıspor maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: \"Gol yemeden kazanmak önemliydi\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: \"Deplasman fobimizi kırmak istiyorduk\"

Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Medipol Başakşehir, Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri de 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda basın toplantısı düzenledi.

AVCI: \"GOL YEMEDEN KAZANMAK ÖNEMLİYDİ\"

\'Dünya Engelliler Günü\' ile ilgili konuşarak sözlerine başlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Bu anlamda hepimiz bir potansiyeliz. Her zaman hatırlamak için bugünü kutlayalım\" dedi.

Osmanlıspor\'un duran toplarda etkili bir takım olduğunu belirten Avcı, \"Kalecinin ayağını kullanarak, özellikle bu sene bu oyunu da geliştiriyoruz üçüncü bölgeye kadar bu opsiyonu kullandık. Bunu ilk yarıda sağlık bir biçimde kullandık. Tercihler yapmadık. İkinci yarı itibariyle pasın şiddetini biraz daha arttırdık. Gole kadar yüzde 81 ile topla oynamışız. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Top oyunda 60 dakika kalmış. Golden sonra zaman zaman rakip devreye girdi. Son dakikalar verdiğimiz net pozisyon var. Orada Volkan devreye girdi. Maçın genelinde yüzde 69 topa sahip olduk. Bugün gol yemeden kazanabilmek önemliydi. 14. hafta sonunda lideriz. Oyuncularıma da söylemiştim. Şampiyon oluruz, olmayız. Liderlik önemli değil. Lider gibi oynamak, şampiyon gibi oynamak bizim oyun felsefelerimizden bir tanesi. Bugün özellikle oyun gücü ile oyunun içinde kaldık. Rakibe 1 buçuk pozisyon verdi. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bugün 24\'üncü müsabakamızı oynadık. Aralık sonuna kadar 30 maç gözüküyor. Osmanlıspor\'a da başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

BUZ: \"DEPLASMAN FOBİMİZİ KIRMAK İSTİYORDUK\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise, sistem olan bir takımla karşılaştıklarını belirterek, \"Önemli bir maça çıktık. Sistemi ve formda hocası olan bir takımla karşılaştık. Durumumuz malum. Deplasman fobimizi kırmak istiyorduk. Puan veya puanlar almak istiyorduk. Oyuna ortak olmak isteyen bir Osmanlıspor vardı. 87\'nci dakikada çok net pozisyonumuz vardı. O gol olsaydı 1 puan alacaktık. Duran topta çok basit bir gol yedik. Gelişmekte olan bir görüntümüz var. İçeride kazanıyoruz ama deplasmanda bunu kıramadık. Trabzonspor maçında da 94\'üncü dakikada yenildik. Bu maçta 1 puan çok iyi olurdu. Gelişmemiz gerekiyor. Final paslarında daha net olmalıyız. İçerideki Alanyaspor maçına iyi hazırlanacağız. Başakşehir\'e de Avrupa\'da ve ligde başarılar diliyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Abdullah Avcı\'nın açıklamaları

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