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Spor

Medipol Başakşehir - Ludogorets Razgrad: 0-0

İSTANBUL, (DHA) - STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu HAKEMLER: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Edin

15 Eylül 2017 00:52

İSTANBUL, (DHA) -

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEMLER: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Joseph Attamah, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro (Dk. 80 Stefano Napoleoni), Eljero Elia (Dk. 73 Kerim Frei), Emmanuel Adebayor (Dk. 65 Mevlüt Erdinç)
LUDOGORETS RAZGRAD: Jorge Broun, Cicinho, Igor Plastun, Cosmin Moti, Natanael Pimienta, Svetoslav Dyakov, Jacek Goralski (Dk. 77 Lucas Sasha), Jody Lukoki (Dk. 86 Gustavo Campanharo), Anicet Abel, Wanderson, Joao Paulo (Dk. 59 Claudiu Keserü)
SARI KART: Dk. 59 Eljero Elia, Dk. 79 Junior Caiçara, Dk. 90 Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir)
KIRMIZI KART: - 
GOL: - 

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, Ludogorets Razgrad ile 0-0 berabere kaldı.

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