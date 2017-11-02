Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir ile Hoffenheim arasındaki UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta maçı, saat 21.00\'de 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanacak.

Mücadelenin ilk 11\'leri ve hakem kadrosu şu şekilde:

HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt

HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt, Kerem Demirbay, Amiri, Wagner, Kramaric