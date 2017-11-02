T24 LogoT24 Logo
Spor

Medipol Başakşehir - Hoffenheim maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir ile Hoffenheim arasındaki UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü hafta maçı, saat 21

02 Kasım 2017 23:08

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir ile Hoffenheim arasındaki UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta maçı, saat 21.00\'de 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanacak.
Mücadelenin ilk 11\'leri ve hakem kadrosu şu şekilde:
HAKEMLER: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch (Avusturya)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Napoleoni, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt
HOFFENHEIM: Baumann, Nordtveit, Zuber, Hoogma, Grillitsch, Schulz, Vogt, Kerem Demirbay, Amiri, Wagner, Kramaric

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Medipol BaşakşehirHoffenheimUEFA Avrupa LigiGrubuFatih Terim StadyumuMücadeleninHarald Lechner Andreas Heidenreich Maximilian Kolbitsch Avusturya MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert Caicara Attamah Epureanu Clichy GökhanCan Napoleoni Tunay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24