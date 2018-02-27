Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Uygar Bebek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan (Dk. 74 İrfan Can), Emre, Visca, Mossoro (Dk. 81 Bajic), Elia (Dk. 66 Kerim), Adebayor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Scekic, Khalili, Jailton (Dk. 83 Alper), Sessegnon, Aydın (Dk. 61 Deniz), Manu (Dk. 70 Milinkovic)

GOLLER: Dk. 28 Adebayor (Medipol Başakşehir) - Dk. 50 Khalili (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Epureanu, Gökhan, Emre (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'de 23\'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 28\'inci dakikada Emmanuel Adebayor kaydederken, konuk ekibin golü 50\'nci dakikada Abdul Khalili\'den geldi. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 47 puanla haftayı ikinci sırada tamamlarken, Gençlerbirliği ise 26 puanla 13\'üncü sırada kendisine yer buldu.

28\'inci dakikada Emre\'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Adebayor ceza sahası içerisinde bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Hopf\'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı 1-0\'lık Medipol Başakşehir üstünlüğü ile tamamlandı.

50\'nci dakikada Gençlerbirliği\'nin kazandığı serbest vuruşta topun başına Khalili geçti. Uzak mesafe olmasına rağmen sağ çaprazdan meşin yuvarlağa sağ ayağıyla sert vuran Khalili, kaleci Volkan\'ı avladı ve maçta eşitliği sağladı: 1-1.

Mücadele 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

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