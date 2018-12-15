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Spor

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek

15 Aralık 2018 20:55

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda saat 19:00\'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic
GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren

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