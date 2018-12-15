Medipol Başakşehir - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda saat 19:00\'da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk\'ün yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler ise şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Bajic

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Ozan, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren