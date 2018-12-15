Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından notlar

- Medipol Başakşehir\'de Da Costa ve Alparslan Erdem yok

- Fatih Terim ve Hasan Şaş kulübede yer almadı

- Galatasaray\'da 3 isim kadroya döndü

- Terim\'den 2 değişiklik

- Başakşehir\'de 2, Galatasaray\'da tek isim sınırda

- U21\'de kazanan Galatasaray

- Medipol Başakşehir’den \'Büyüksün Türkiye\' pankartı

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ıncı haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray\'ı konuk etti. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetti.

Medipol Başakşehir\'de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel Da Costa kart cezası nedeniyle bu mücadelede yer alamadı. Başakşehir\'de bir diğer eksik ise sol bek mevkisinde oynayan Alparslan Erdem oldu. 15\'inci hafta oynanan MKE Ankaragücü maçında ligin ilk yarısını lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray\'a karşı şu ilk 11\'le sahaya çıktı: Mert Günok - Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic.

TERİM VE ŞAŞ YİNE YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Hasan Şaş, cezaları nedeniyle kulübede yer almadı. Fenerbahçe maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle bir süredir takımının başında sahaya çıkamayan deneyimli çalıştırıcı Terim ve yardımcısı Şaş, Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak.

GALATASARAY\'DA 3 İSİM KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray\'da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir\'e karşı görev aldı. Sarı kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç ceza verilen Badou N\'Diaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ve sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında görev almayan Fernando, cezalarını tamamladı ve Başakşehir mücadelesine ilk 11\'de başladı.

TERİM\'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nun son haftasında oynadığı Porto karşılaşmasının ilk 11\'inde 2 değişiklik yaptı.

Deneyimli teknik adam, Porto karşılaşmasında cezasından dolayı forma giyemeyen Serdar Aziz\'i Maicon\'un yerine sahaya sürerken, ligde cezası devam eden Donk yerine ise Onyekuru\'yu sahaya sürerek Feghouli\'yi N\'Diaye ve Fernando\'nun önünde oynattı.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, N\'Diaye, Rodrigues, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok ilk 11\'i ile çıktı.

Öte yandan Galatasaray\'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba ve Donk, Medipol Başakşehir\'e karşı kadroda yer almadı.

BAŞAKŞEHİR\'DE 2, GALATASARAY\'DA TEK İSİM SINIRDA

Medipol Başakşehir\'de Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu sarı kart sınırında bulunuyor. İki isim, Galatasaray karşısında sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray\'da ise genç oyuncu Ozan Kabak bu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 17\'nci haftada iç sahada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir\'i 3-0 mağlup etti. Başakşehir 3 Nolu Saha\'da oynanan müsabakada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 9\'uncu dakikada Çekdar Orhan, 39\'uncu dakikada Metehan Mertöz, 90+1\'inci dakikada ise Ahmet Sivri kaydetti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DEN \'BÜYÜKSÜN TÜRKİYE\' PANKARTI

Medipol Başakşehirli oyuncular, Galatasaray mücadelesinde sahaya, \'Dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak büyüksün Türkiye\' pankartıyla çıktı.