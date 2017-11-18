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Spor

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçından ek notlar

Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu Fernando, Alanya maçında yok Maça ilgi büyük Büyük maç golcüsü Attamah Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU 3'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Medipol Başakşehir - Galatasa

18 Kasım 2017 23:26

Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu

Fernando, Alanya maçında yok

Maça ilgi büyük

Büyük maç golcüsü Attamah

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

NAİM SÜLEYMANOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU
3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesi öncesi, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
FERNANDO, ALANYA MAÇINDA YOK
Mücadelenin 20\'nci dakikasında rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gören Fernando, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
MAÇA İLGİ BÜYÜK
Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesine taraftarların ilgisi büyüktü. Galatasaray taraftarları, 3\'üncü İstanbul Fatih Terim Stadyumu\'nda oynanan maçta tribünün kendilerine ayrılan kısmını doldururken, Medipol Başakşehirli taraftarlarına ayrılan bölümlerde yer yer boşluklar görüldü.
BÜYÜK MAÇ GOLCÜSÜ ATTAMAH
Mücadelenin 25\'inci dakikasında Edin Visca\'nın kullandığı serbest vuruşta golü bulan ve takımını 1-0 öne geçiren Joseph Attamah, bu sezonki 2\'nci golüne imza attı. Ganalı oyuncu ilk golünü 4\'üncü hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında kaydetmişti.
 

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