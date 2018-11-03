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Spor

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak

03 Kasım 2018 21:10

İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş\'ı ağırlayacak. Saat 19.00\'da başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya\'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yapacak. 
Karşılaşmanın ilk 11\'leri şu şekilde;
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Mossoro, Elia, Bajic
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Lens, Mustafa Pektemek, Babel, Love.

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