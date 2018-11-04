Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1-0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Çaiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut (Dk. 90+1 Attamah), Visca, Mossoro (Dk. 73 Soner), Elia (Dk. 62 Napoleoni), Bajic

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano (Dk. 25 Caner), Atiba, Medel (Dk. 80 Güven), Lens (Dk. 65 Ljajic), Mustafa, Babel, Love

GOLLER: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Lens, Medel (Beşiktaş) - Soner, Mert (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 18\'inci dakikada Epureanu kaydetti.

3\'üncü dakikada Vagner Love\'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Lens\'in vuruşunda top üstten auta gitti.

6\'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca rakibinden sıyrıldıktan sonra içeri çevirdi. Elia\'nın şutunda Karius\'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. VAR merkezinden yapılan uyarıyla ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak değer kazanmadı.

18\'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca\'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topla buluşan Epureanu\'nun şutunda top ağlara gitti: 1-0.

38\'inci dakikada Elia\'nın attığı ters top ile savunmanın arkasına sarkan Visca, topla ilerledikten sonra şutu çekti. Top yandan auta gitti.

41\'inci dakikada Pepe\'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens, dönüp sol ayağıyla vurdu. Kaleci Mert topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir\'in 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53\'üncü dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Babel\'in ortasında Mustafa\'nın gelişine yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

57\'nci dakikada ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Babel\'in sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi. Kullanılan kornerde Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

71\'inci dakikada Medel\'in pasıyla arka direkte topla buluşan Mustafa\'nın zayıf şutunda top kaleci Mert\'te kaldı.

83\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner ortaladı. Pepe\'nin kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Visca\'nın dar açıdan yaptığı vuruşta Karius topu kornere gönderdi.

90+6\'ncı dakikada Babel arka direğe çevirdiği topta Love\'ın vuruşunda kaleci Mert çizgi üzerinden ayağıyla topu çıkardı. Dönen topta Vida\'nın kafa vuruşunu Başakşehir savunması kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN TOP TOPLAYICIYA TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonucunda kenarda top toplayıcılık yapan bir çocuğa tepki gösterdi. 45\'inci dakikada siyah beyazlı ekibin taç atışı kazandığı anda topun geç atılması sebebiyle tecrübeli antrenör top toplayıcı çocuğa kızdı. Şenol Güneş, mücadelenin ilk yarısında da Jeremain Lens ile bir diyaloğa girdi.

MEDEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaşlı Gary Medel, Medipol Başakşehir mücadelesinin 75\'inci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu gelecek hafta Vodafone Park\'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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