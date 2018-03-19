Medipol Başakşehir - Beşiktaş: 1 - 0

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Başakşehir Fatih Terim

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Caiçara, Da Costa, Attamah, Clichy, İrfancan Kahveci (Dk. 79 Gökhan İnler), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossora (Dk. 44 Napoleoni), Elia (Dk. 67 Uğur Uçar), Adebayor

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Tosic, Adriano, Atiba Hutchinson(Dk. 82 Caner Erkin), Tolgay Arslan(Dk. 60 Oğuzhan Özyakup), Lens(Dk. 68 Love), Talisca, Babel, Negredo

GOLLER: Dk. 28 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caiçara, Elia, Clichy, Adebayor (Medipol Başakşehir), Medel, Babel, Adriano, Tosic (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig\'in 26\'ncı haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 28\'inci dakikada Elia kaydetti.

BEŞİKTAŞ\'TA 2 İSİM CEZALI

Karşılaşmada sarı kart gören Beşiktaşlı futbolcular Medel ve Adriano, cezalı duruma düştüler. İki futbolcu, ligin 27\'nci haftasında oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

CENK TOSUN TRİBÜNDE

İngiliz ekibi Everton\'da forma giyen Beşiktaş\'ın eski futbolcusu Cenk Tosun da, karşılaşmanın ikinci yarısını tribünden takip etti. Milli Takım kampı için Türkiye\'ye gelen Tosun, direkt stadyuma gelerek mücadelenin ikinci yarısına yetişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4\'üncü dakikada sağ kanattan Visca\'nın kullandığı serbest vuruşta boş durumda da Costa\'nın vuruşu üstten auta gitti.

6\'ncı dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Visca\'nın sert şutunda top kaleci Fabri\'den döndü. Topu sol ayağına alan Visca\'nın vuruşu yandan auta gitti.

20\'nci dakikada sağ kanattan Caiçara\'nın ortasında Adebayor topu indirdi. Arka direkte topla buluşan Visca\'nın şutunda Tosic topu çizgiden çıkarmayı başardı.

28\'inci dakikada orta sahada Tolgay\'dan Visca pasını Adebayor\'a aktardı. Adebayor\'un pasıyla cezah sahası içerisinde tekrar topla buluşan Visca\'nın penaltı noktasına doğru gönderdiği topta arkadan gelen Elia\'nun şutu kaleci Fabri\'nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

33\'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Talisca\'nun şutu kalenin yanından auta gitti.

39\'uncu dakikada Ryan Babel\'in uzak mesafeden attığı şut kaleci Volkan\'da kaldı.

45\'inci dakikada Adriano\'nun sol kanattan yaptığı ortaya Attamah, Negredo\'dan önce araya girdi ve topu kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Başakşehir savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

45+1\'inci dakikada Babel\'in orta sahada kaptırdığı topta Beşiktaş savunmasını 2\'ye 1 yakalayan Visca, pasını Adebayor\'a aktardı. Babel ceza sahası içerisinde topu geri kaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Medipol Başakşehir\'in üstünlüğüyle sona erdi.

52\'nci dakikada Tolgay\'ın pasıyla topla buluşan Talisca\'nın uzak mesafeden attığı şut auta gitti.

73\'üncü dakikada Babel\'in pasıyla topla buluşan Atiba\'nın uzak mesafeden attığı şut az farkla dışarı çıktı.

86\'ncı dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Talisca2nın önüne düştü. Brezilyalı oyuncunun sağ ayağıyla yaptığı vuruşu auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş\'ı 1-0 mağlup etti.