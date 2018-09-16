Medipol Başakşehir - Antalyaspor maçından notlar

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor\'u konuk etti. 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda saat 17.00\'de başlayan mücadelede Alper Ulusoy düdük çaldı. Ulusoy\'un yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey üstlendi.

Galibiyet parolasıyla çıktığı Antalyaspor mücadelesinde Medipol Başakşehir\'de cezalı olan kaptan Emre Belözoğlu ve Arda Turan ile sakatlıkları süren Gael Clichy ve Alparslan Erdem maçta görev almadı. Önemli eksikleri bulunan Medipol Başakşehir\'de teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor karşısına şu 11\'le çıktı: Mert, Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut, İrfan, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor.

ANTALYASPOR, DOUKARA\'DAN YOKSUN

Son haftalardaki iyi performansını İstanbul deplasmanında da sürdürmek isteyen Antalyaspor\'da takımın hücum silahı Souleymane Doukara, Çaykur Rizespor mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Cezası devam eden Charles ve sakatlığı süren Zeki Yıldırım, Başakşehir mücadelesinde forma giymedi. Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir deplasmanında sahaya şu ilk 11\'i sürdü: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun, Hakan, Doğukan, Mevlüt, Jean, Armel Drole.

MEVLÜT, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Medipol Başakşehir\'den sezon başında Antalyaspor\'a kiralık olarak transfer edilen Mevlüt Erdinç, eski takımına karşı mücadele verdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir forması ile Antalyaspor\'a gol atma başarısı gösteren Mevlüt, Medipol Başakşehir karşısında takımının önemli gol silahı olacak.

Öte yandan Medipol Başakşehir oyuncuları, sahaya \'Sağlığımız için sağlıkta şiddete hayır\' pankartıyla çıktı.