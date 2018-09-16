Medipol Başakşehir - Antalyaspor: 4-0

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL (DHA)

STAT: 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Epureanu, Da Costa, Uğur, Mahmut (Dk. 85 Bajic), İrfan (Dk. 77 Jojic), Visca, Napoleoni, Elia (Dk. 61 Soner), Adebayor

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Aly Cissokho, Yekta, Harun (Dk. 46 Barrada), Hakan, Doğukan (Dk. 77 Danilo), Mevlüt, Jean Armel Drole (Dk. 46 Maicon)

GOLLER: Dk. 7 Visca, Dk. 46 Napoleoni, Dk. 72 İrfan Can, Dk. 88 Adebayor (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Harun, Barrada (Antalyaspor)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor\'u 4-0\'lık skorla geçti. İstanbul ekibi bu skorla puanını 12\'ye yükseltirken, Antalyaspor 7 puanda kaldı. Medipol Başakşehir\'in golleri 7\'nci dakikada Visca, 46\'ncı dakikada Napoleoni, 72\'nci dakikada İrfan Can ve 88\'inci dakikada Adebayor\'dan geldi.

7\'nci dakikada Medipol Başakşehir golü buldu. Ceza sahasında İrfan Can istediği vuruşu yapamadı ancak top Visca\'nın dokunuşu ile ağlarla buluştu: 1-0.

9\'uncu dakikada Antalyaspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Drole\'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruş auta çıktı.

11\'inci dakikada Başakşehir 2\'nci gol şansını yakaladı. Elia\'nın ceza sahasının dışına çıkardığı topa gelişine vuran Caiçara\'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

22\'nci dakikada Elia\'nın ortasında Adebayor ve Napoleoni topa birlikte yükseldi ancak Napoleoni\'nin vuruşu kaleci Boffin\'de kaldı.

43\'üncü dakikada Antalyaspor atağında Celustka, ceza sahası çizgisinin hemen üstünde Uğur Uçar\'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakemin serbest vuruş kararında Antalyaspor\'da topun başına geçen Diego\'nun vuruşu kaleci Mert\'ten döndü.

45\'inci dakikada Başakşehir\'in kullandığı köşe vuruşunda Visca\'nın pasında Caiçara\'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Mahmut\'un vuruşu üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı Başakşehir\'in 1-0\'lık üstünlüğüyle sonuçlandı

46\'ncı dakikada Adebayor\'un uzak direğe yerden pasında Napoleoni, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

53\'üncü dakikada sağ kanattan yapılan ortaya Mevlüt\'ün vuruşunda kaleci Mert iyi bir kurtarış yaptı.

55\'inci dakikada gelişen Antalyaspor atağında Maicon, sol kanattan gelen ortaya sert bir kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin yanından auta çıktı.

72\'nci dakikada Visca\'nın sağ kanattan getirerek aut çizgisine paralel girdiği ceza sahasında dışarıya doğru çıkardığı topta İrfan\'ın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

88\'inci dakikada Visca\'nın pasında topla ilerleyen Adebayor\'un plase vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 4-0 kazandı.