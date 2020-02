Medipol Başakşehir - Akhisarspor maçın ardından

Abdullah Avcı: \"Sakatlar dönünce daha hızlı bir takım olmaya çalışacağız\"

Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Medipol Başakşehir\'in sahasında Akhisarspor\'u 3-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını kutlayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, \"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftayı da sağlıklı bir şekilde geçirip milli takım arasına gireceğiz. O arada özellikle bugün de sakatlık oldu, bundan önce de vardı, onların da dönmesiyle beraber daha rekabeti olan daha organizasyonu olan, biraz daha hızlanan takım olmaya çalışacağız\" dedi.

Tekrardan kazanmanın önemli olduğunu ifade eden Avcı, \"Rakiple ilgili maçtan önce de özellikle bloklar arası sıkışık, ikinci bölgede bekleyen, blokların arasına sokmayan, 9 kişiyle savunma yapan bir takım olduğunu söylemiştim. Direk oyunu ve rakip arkası koşuları yapan, aynı zamanda da tamamen bir klasik geçiş takımı olarak ifade etmiştik. Maç öncesi de özellikle topa çok sahip olacaktık. Bunun yüzde 70 oranlarında olacağını bekliyordum. İkinci gole kadar da yüzde 72 oranında topa sahip olduk. Rakip ceza sahasına 28 kez girmişiz. Rakip bizim 6 kez ceza sahamız içine girmiş. Bir tanesi de geçişte, klasik yediğimiz gol. Onun dışında rakipten fiziksel olarak daha fazla topla oynayıp kilometre kat etmişiz. Maçın genelinde yüzde 60 oranlarına düşmüş. 63 dakika da top oyunda kalmış. Bu da oyunun oynanması açısından iki takım adına da güzel bir şey. Biz bugün topa sahip olacaktık. Bir ve ikinci bölgede saha organizasyonunu doğru yapacaktık ve bunu zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman, özellikle de 2\'den 3\'e geçtiğinde bunu daha hızlı yapmamız gerekiyordu ama burada biraz daha ağır kaldık. Geçen haftaki zihinsel yıpranma ve beklentinin dışında son dakika yenilen golün ardından bir hafta sonra maç kazanmak, eksikleri de görebilmek ama tekrar kazanabilmek önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Akhisar da ligin, geçen sene Türkiye Kupası ve Süper Kupası\'nı kazanmış bir takımı. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

\"EMRE, MİLLİ TAKIM ARASINDAN SONRA DÖNEBİLİR\"

Sakatlarla ilgili de konuşan Avcı, Emre Belözoğlu\'nun milli takım arasından sonra dönebileceğini belirtti. Başarılı teknik adam, \"Adebayor\'un da sakatlığı vardı maçtan evvel ama onu her ihtimale karşı kulübede tuttuk, ihtiyacımız olursa diye. O arada golü attık, ihtiyacımız olmadı. Hem de koruma amaçlı tuttuk ama Adebayor bu hafta olacak gibi duruyor. Clichy, milli takım arasında, sağlık ekibiyle takip ediyoruz. Emre\'nin bu konuyla ilgili çok tecrübeleri ve deneyimleri var. Şu an itibarıyla kendi ifadesi, \'Bu hafta olmaz, milli takım arası da giriyor. Ondan sonra olabilir\' gibi. Ama hepsinin genel bilgilerini yarın sağlık ekibinden alacağız\" şeklinde konuştu.

\"BASKI YAPILDIĞI AN, OYUNCUNUN PERFORMANSI DÜŞER\"

Jojic\'in performansından memnun olduğunu söyleyen Avcı, \"Türkiye\'de bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu dün Beşiktaş maçında da oldu, başka maçlarda da oluyor. Tribünlerin, oyuncuların üstünden yaptıkları baskı değil, baskı olmaması lazım. Bu oyunculara yapılan baskı, bize veya bir başkalarına, o anda bunu düzeltmemizi sağlamıyor. Bizim burada destek olmamız lazım. Bunun zaten teknik olarak bir sonraki değerlendirmesi yapılıyor. Jojic\'in bugün oyunculuğunu mu tartışacağız ya da bu genç oyuncunun genel durumunu mu tartışacağız veya performansını mı tartışacağı? Şimdi bu iyi oyuncu mu oluyor, attığı golle, kazandırdığı galibiyetle? Bence burada sadece destek olmak lazım, baskıyla hiçbir şey olmuyor. Bugün Avrupa\'da, İngiltere\'de özellikle maçları izlediğinde, baktığında, yanlış pasa da, yanlış bir ortaya da, bir hataya da tribünler destek veriyor. Bunun eleştirisini biz zaten teknik olarak yaparız. Baskı yapıldığı an, oyuncunun performansı düşer. Bu tribün için de geçerli, başka şeyler için de geçerli. Bugünkü performansından memnunum. Hem takım savunmasına yardım etti, hem eşik atlattı bize attığı harika golle. Bizim için değerli bir oyuncu, değerli olmaya da devam edecek\" dedi.

SAFET SUSİC: \"MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK\"

Yeşil-siyahlı takımın teknik direktörü Safet Susic, \"Öncelikle Başakşehir\'i bu haklı galibiyeti nedeniyle tebrik etmek istiyorum. Biz maça çok kötü başladık. Özellikle ilk 7-8 dakika itibarıyla zaten sahada hiçbir şey yapmadık. Herhalde herkes gol yemeyi bekledi ki gerçekliğe kavuşsun ve top oynamaya başlasın\" ifadelerine yer verdi.

Birinci golde de, ikinci golde de büyük hata yaptıklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Bir gol attık Başakşehir\'e karşı ama tabii 1-1 olana kadar çok iyiydi durum. Ama işte ikinci golü yedikten sonra da tabii bu sahada, bu maçı kaybediyorsunuz. Çünkü biz birinci golde de, ikinci golde de çok büyük hatalar yaptık. Başakşehir\'e karşı deplasmanda iki hata yapıp da gol yedikten sonra da maçı kazanmanız zor oluyor\" şeklinde konuştu.

\"GALATASARAY\'IN ÖMER\'E İHTİYACI VAR MI BİLMİYORUM AMA BİZİM VAR\"

Adı Galatasaray ile anılan Ömer Bayram ile ilgili olarak da konuşan Susic, 27 yaşındaki futbolcuya ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Susic, sözlerini şu şekilde noktaladı: \"Sadece Selezynov değil burada, baktığınızda biz 5-6 futbolcuyu kaybettik biz birkaç hafta içinde. Vrsajevic, Lopes, Dani olsun. Bu futbolcular da bizde oynayamadı, olmadı. Bu akşam Ömer de, daha belli değil tabii ama o da olmayabilir ilerleyen maçlarda. Bu çok karanlık bir şey benim için baktığınızda kariyerime bu kadar sakatlığı hiçbir zaman görmemiştim. Sadece bir kişinin değil, birkaç kişinin yokluğu bu akşam bizi çok etkiledi. Ben gitmesini tabii ki istemem çünkü bizim Ömer Bayram\'a ihtiyacımız var. Ama tabii bunun kararını verecek kişi de ben değilim. Ama dediğim gibi Ömer Bayram\'a bizim ihtiyacımız var. Galatasaray\'ın ona gerçekten ihtiyacı var mı bilmiyorum ama bizim çok ihtiyacımız var.\"

