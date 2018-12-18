Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: 2-0

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) -

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Epureanu, Attamah, Karim Hafez, Gökhan İnler (Dk. 76 Emre), Jojic, Soner, Arda (Dk. 62 Junior Caiçara), Kerim Frei, Bajic (Dk.62 Adebayor)

ADANA DEMİRSPOR: Çağlar, Hakan, Orhan, Tayyib Talha, Batuhan, Erdal, Galip (Dk. 59 Erkam Develi), Emre (Dk. 46 Traore), Berk, Orkan, Mehmet Kaan (Dk. 70 Yiğit)

GOLLER: Dk. 6 Epureanu, Dk. 33 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Epureanu (Medipol Başakşehir), Tayyib Talha, Hakan (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur 2\'nci maçında Medipol Başakşehir, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Adana Demirspor\'u evinde 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

1\'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei\'ın pasında ceza sahası içi altıpas önünde topla buluşan Bajic\'in dönerek vuruşunda top az farkla sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

6\'ncı dakikada sol taraftan Jojic\'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan İnler topu uzak kale direğine doğru aşırttı. Arka direkte bulunan Epureanu\'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

33\'üncü dakikada Jojic\'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kerim Frei\'ın sert şutunda defansa da çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 2-0

52\'nci dakikada sol kanattan Jojic\'in arka direğe doğru yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kerim Frei\'in, altı pas içinden gelişine vuruşunda topu kaleci Çağlar uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Medipol Başakşehir\'in 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

