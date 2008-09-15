'Medine'nin Mücevheri' Sırbistan'da piyasada

Karikatür krizini unutturacak yeni kriz

Sırbistan'da toplatılan tartışmalı "Medine'nin Mücevheri" adlı kitap bu hafta yeniden ülkedeki kitapçılarda satışa sunulacak.Sırp yayınevi Beobook'un yayın yönetmeni Aleksandar Jasic yaptığı açıklamada, Amerikalı yazar Sherry Jones'un kaleme aldığı ve Hazreti Muhammed ile eşi Ayşe'nin hayatının anlatıldığı belirtilen kitabın yeniden yayımlanacağını söyledi ve bu kitabın kimseyi aşağılamadığına inandıklarını ifade etti.Jasic, bu kitabın gelecek ay tüm dünyada satılacağını da sözlerine ekledi.ABD'deki tanınmış yayınevi Random House, bu kitabın basımını geçen ay iptal etmişti. Beobook'un geçen ay Sırbistan'da 2 hafta içinde 600 adet satan kitabı, Müslüman toplumundan gelen tepkiler üzerine raflardan kaldırılmıştı.