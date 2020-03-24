Medikal Estetik Tıp Derneği ve Estetik Tıp Derneği'nden uyarı: Koronavirüs günlerinde estetiğe ara verin

Medikal Estetik Tıp Derneği ve Estetik Tıp Derneği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürerken estetik operasyonlara ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Estetik hekimleri, bir açıklama yayımlayarak sosyal izolasyona katkı sağlamak ve virüs yayılımını engellemek için estetik işlemlerle ilgili faaliyetlerin salgın süreci ortadan kalkana kadar ertelenmesinin önemli olduğuna değindi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemiz Koronavirüs Salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu süreci mümkün olduğunca asgari zarar ve kayıpla atlabilmek için halkımızın daha duyarlı, bilinçli ve dayanışma içinde olması gerekmektedir. Zorunlu haller dışında evlerimizde kalmak, sık sık el yıkamak, kolonya kullanmak gibi temel temizlik davranışlarını devam ettirmek, üçüncü şahıslarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak bireysel olarak ilk yapılması gerekenler.

Kronik hastalık varlığında ve ileri yaşlarda daha fazla hayati risk içeren bu virüs enfeksiyonundan korunmak için kendimizi, ailemizi, çevremizi ve tüm ülkemizi korumak temel yurttaşlık sorumluluğumuzdur. Bu salgın ya da başka bir sebeple hayatla ölüm arasındaki olası mücadelemizde en büyük destekçimiz olan ,fedakar koşullarda kendi sağlıklarını yitirmek pahasına ön safta mücadele eden doktor , hemşire ve tüm sağlık personeline saygı göstermek, görev yapmalarına yardımcı olmak ve öneri ve uyarılarına riayet etmek en doğru davranış olacaktır.