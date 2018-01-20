Medikal estetik hekimi Koldaş: Adana olayında mağdur olan camia biz olduk

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - MEDİKAL Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Yönetim Kurulu Saymanı, medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, \"Adana\'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünün uygulanmasını ve mağduriyetini hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk\" dedi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi başladı. \'Medikal estetikte yüz uygulamaları\', \'Medikal estetikte vücut uygulamaları\', \'Medikal estetikte saç uygulamaları\', \'Estetik jinekoloji\', \'Klinik ve işletme yöntemi\' ile \'Hasta yönetimi komplikasyon\' ana konuları başlığı altında çeşitli oturumlar yapılan kongrenin \'Estetik reklam rekabet ve etik\' oturumunda, Adana\'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtan kuaförün hemşire Merve Keleş\'e dudak silikonu yapması konusu da gündeme geldi.

\"BİZDE ÜRPERTİ OLUŞTURDU\"

Oturumda konuşan MESTDER Yönetim Kurulu Saymanı ve medikal estetik hekimi Dr. Ahmet Özgür Koldaş, Adana\'daki olayda estetik dünyasının unvanı ve faaliyet alanının kullanıldığını vurgulayıp, \"Geçen aylarda Adana\'da sağlık çalışanına, tıp personeli olmayan bir kuaför tarafından yapılan bir ürünü uygulamasını ve mağduriyeti hayretler içinde izledik. Bu izlediğimiz kötü görüntü bizde ürperti oluşturdu. Ancak burada mağdur olan camia biz olduk\" diye konuştu.

\"MERDİVEN ALTI UYGULAMALARA YER AÇILIYOR\"

Yapılan bu uygulamada estetik uzmanı titri ve faaliyet alanının kullanıldığını belirten Dr. Koldaş, halk arasında bu olaydan sonra \'Asla gitmeyin, dudak yaptırmayın\' söyleminin ortaya çıktığını anlattı. Birçok estetik hekiminin \'Etik kavramını nereye yerleştireceğiz?\', \'Halka nasıl bilgi vereceğiz?\', \'Kendimizi nasıl konumlandıracağız?\', \'Hatalı çizgiye ne zaman basacağız ve ne zaman ceza alacağız?\' endişeleri yüzünden \'Hiçbir şey yapmayalım\' düşüncesine doğru gittiğini aktaran Dr. Özgür Koldaş, bu ortamda da \'merdiven altı\' diye tabir edilen, ruhsatlandırılmamış alanlara yer açıldığını ve bunun da bir açmaza neden olduğunu kaydetti.

OLUMSUZ ÖRNEK

Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Dr. Özgür Koldaş, şöyle dedi:

\"Medikal estetikte etik davranmayı, reklam ve rekabeti, anormal ve merdiven alt uygulamaları da bu toplantımızda karar bağladık. Yakın bir geçmişte Adana\'da bir sağlık çalışanına uygulanan ve estetikle hiç alakası olmayan bir kimsenin, doğru olmayan bir materyali kişinin dudağına uygulamak suretiyle basına yansıyan o olumsuz örneği düşünecek olursak; bu konuda reklamı ve rekabeti doğru yönetmeyi, halkımızın doğru noktada bilinçlendirilmesinin gerektiğini ve tıp disiplinlerinin içerisinde ortak karar alarak, ortak doğru uygulamalarla abartıya kaçmaksızın sürdürülebilir bir estetik tedavisini, sürdürülebilir doku düzeltmelerini ve kişilerin bu düzeltmeler sonrasında olduğundan daha iyi noktalara gelmesini bu toplantılarımızda karara bağladık.\"



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