“Medikal enflasyon yüzde 30 düzeylerine ulaştı”

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) tarafından düzenlenen ‘Sektör Konuşuyor’ toplantısında konuşan Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berna Simten Malhan, 2018’de medikal enflasyonun yüzde 30 düzeylerinde olduğunu belirtti.

Malhan, dünyanın, büyüyen ve yaşlanan bir popülasyona doğru ilerlediğini söyledi ve ekledi:

“2018’de medikal enflasyonun yüzde 30 seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

“Küresel sağlık harcamaları dünya çapında öngörülen enflasyon oranının yaklaşık 3 katına ulaşarak 2017’de ortalama 9.5 arttı.

“Toplumun beklentilerinde gerçekleşen değişimlerden; sağlık bakım maliyetlerindeki artış, nüfusun yaşlanması, doğumda yaşam beklentisindeki artış, hastalık biçimlerindeki değişim, yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması ve teknolojinin gelişmesinden kaynaklanmaktadır.

“Sağlık bakım maliyetlerinde her geçen gün artış yaşanıyor, sağlık alanında kaynakların kıt olmasından dolayı mutlaka değerlendirmelerin yapılması gerekiyor.

“Döviz cinsinden borç oranı yüksek, enflasyon oranı uluslararası ortalamaların üzerinde, kur öncekine yıla göre yüzde 40 daha yüksek ve özel sektörün de döviz borcu sorun olmaya devam ediyor.

“Verimli, kaliteden ödün vermeyen sürdürülebilir sağlık hizmetleri için kanıta dayalı yöntemlerle ilerlemeliyiz.”

SASDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sermet Gün Erdem, katılım sağlayanlara teşekkür etti ve şöyle devam etti:

“2019 yılında özel sağlık sigortası, özel hastane ve tıbbi cihaz sektörleri başta olmak üzere tüm cephelerden sağlık sektörünün ve sağlık ekonomisinin nereye gideceğini masaya yatırıyoruz. “Amacımız bu tarz etkinliklerin sürdürülebilir olmasını sağlayıp, SASDER’in sektörü, hem hastane hem sigorta hem de ilaç ve tıbbi malzeme tarafından kucaklayarak yeni çalışmalar geliştirecek bir yapı oluşturmaktır.” (Fotoğraflı)