Medicana Sağlık Grubu Başkanı Dr. Bozkurt: Konya'ya değer katmaya devam edeceğiz

KONYA, (DHA)- MEDİCANA Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, “Başta Konya olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Medicana Sağlık Grubu’nun 2012’de hizmete açtığı Medicana Konya Hastanesi’nin beşinci yılı geçtiğimiz cumartesi günü Konya\'da bir otelde düzenlenen akşam yemeğiyle kutlandı. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu CEO’su Reha Özkaya, Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Lütfi Şimşek ve Medicana Konya Hastanesi Tıbbi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Bülent Koçer ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, hastane doktorları ve tıbbi personel katıldı.

“KONYA’YA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya’ya yaptıkları yatırımların ara vermeden süreceğini anlatan Dr. Hüseyin Bozkurt, “Kuruluşunun beşinci yılını kutladığımız Mediacana Konya Hastanesi ile Konya ve yakın çevresindeki illerimize eksiksiz sağlık hizmeti sunmak için çok çalıştık. Bölgemize yaptığımız yatırımlara ara vermeden devam edeceğiz. Bugün hastanemizde, ülkemizdeki birçok sağlık kuruluşunda bulunmayan teknolojik cihaz altyapısına sahibiz. Konyalılar talep ettikçe biz daha geniş olanakları onlara sunmak için çalışacağız” dedi.

ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ SAĞLANDI

Karatay Üniversitesi ile anlaşma imzaladıklarını ve Konya’ya daha fazla akademisyen kazandırmanın yolunu açtıklarını belirten Dr. Bozkurt, “Üniversite hastanesi olma yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bir sağlık kuruluşunu özel kılan sadece bina ve cihaza yapılan yatırım değil. İşimize verdiğimiz önemin aynısını ekip arkadaşlarımıza veriyor ve gelişimleri için yatırımlar yapıyoruz. Medicana Sağlık Grubu olarak birlikte yürüdüğümüz herkesi ailemiz olarak görüyoruz ve destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

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