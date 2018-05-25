Mediar'ın son anketine göre Erdoğan yüzde kaç oy alıyor?

Mediar Araştırma Şirketi, yaptığı son ankette Tayyip Erdoğan'ın oy oranını yüzde 43.50 olduğunu açıkladı. Mediar, Erdoğan'ın ikinci tura kalacağını belirterek, rakibinin Muharrem İnce olacağını söyleyerek, Meclis'te Millet İttifakı'nın kazanacağını kaydetti.

Mediar, 22-23 Mayıs tarihlerinde, 26 ilde 4268 kişiyle yüz yüze yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada katılımcılara, hangi partiye oy verecekleri de soruldu. Buna göre AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'nı tercih edenlerin oranı yüzde 45.63. Sonuçlara göre AK Parti yüzde 39.61, MHP 5.31, BBP de yüzde 0.71 oy alıyor.

CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi-Demokrat Parti’nin millet ittifakının aldığı oysa yüzde 42.5.

HDP de yüzde 11.39 oy alarak barajı geçiyor ve Meclis’te koltuk elde edebiliyor.

Mediar Araştırma, son anketine ilişkin şu yorumu yaptı: “Seçimlere bir ay kala muhalefetin hazırlıksızlığının kendileri açısından telafi edilmiş gibi görünmektedir.”

Muhalefetin seçim öncesi girişimlerini ve toplumda yaygın olarak gözlenen iktisadi kriz endişesini göz önünde bulunduran şirket, muhalefetin oylarının yükselmekte, iktidar blokununsa destek kaybetmekte olduğunu belirtti.

Piar anketi: 'Cumhur İttifakı' nisanda yüzde 2.5 oy kaybetti

Değerlendirmenin devamında şöyle dendi: “1 Kasım 2015 Genel Seçimleri ile 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçları karşılaştırılarak incelendiğinde, bugün cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP blokunun büyük şehirlerde ve toplumun daha yüksek eğitim alan kesimlerinde bir miktar destek kaybına uğradığı görülmektedir. Türkiye çapında yüzde 10 civarındaki bu kaybın henüz cumhur ittifakı tarafından telafi edilemediği, bu kesimlerin iktidar blokundan uzaklaşma eğiliminin sürdüğü tespit edilmektedir. Bu veriler ışığında cumhur ittifakının parlamento çoğunluğunu kaybetmesi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması beklenmelidir.”