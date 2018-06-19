MediaMarkt Türkiye'nin COO'su Hulusi Acar oldu

İSTANBUL, (DHA)- MediaMarkt Türkiye’nin Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar oldu.

MediaMarkt Türkiye, Hulusi Acar’ın Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görev almaya başladığını duyurdu. Galatasaray Lisesi’nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Hulusi Acar sırasıyla, Türk Hava Yolları ve Koçtaş’ta satış alanında farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra 2000 yılında Turkcell bünyesine katıldı.

2014’e kadar Turkcell’de hem yurt için hem de yurt dışında birçok üst düzey görevde bulunan Acar, 2014 – 2016 yılları arasında Doğtaş Kelebek Genel Müdür’ü olarak görev aldı. Mart ayı itibarıyla MediaMarkt Türkiye’nin yönetim kadrosuna katılan Acar, 1972 doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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