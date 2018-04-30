İSTANBUL, (DHA)- MediaMarkt, HD yayın kalitesine uygun son teknoloji televizyonlarını tüketicilerle buluşturuyor. MediaMarkt, televizyon kategorisini son bir yılda yüzde 24 oranında büyüttü.

Televizyon kategorisindeki en zengin ürün çeşidi ile televizyon satın almak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olan MediaMarkt, HD yayın kalitesine geçiş sürecinde de fark yaratıyor. En yeni teknolojileri rakipsiz fiyatlar ve uzman satış danışmanlarıyla tüketicilere sunan MediaMarkt, HD yayın teknolojisine uygun televizyonlarıyla yeni televizyon satın almak isteyenleri bekliyor.

Türksat uydusunda yayın yapan tüm SD televizyon kanallarının, Türksat’ın hayata geçirdiği HD formatında yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisiyle birlikte yakın zamanda HD yayınlara başlaması bekleniyor. Bu geçiş sürecinde en fazla televizyon çeşidini tüketicilerle buluşturan

EN FAZLA 43 İNÇ TELEVİZYONLAR İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye’nin en büyük satış alanına sahip elektronik perakendecisi konumunda bulunan MediaMarkt, buradan aldığı güçle en çok tercih edilen televizyon modellerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. MediaMarkt’ta satılan televizyonlarda en çok ilgi gören ekran büyüklüğü 43 inç olurken, ekran çözünürlüğü olarak en fazla 4K Ultra HD televizyonlar tercih ediliyor. Bu kategoride son bir yılda satışlarda yüzde 34 artış görüldü. Televizyon ile birlikte satılan aksesuarlarda da yüzde 50’ye yakın indirim sunan MediaMarkt, televizyon izleme keyfini katlıyor.

SATIŞ SONRASINDA EKSTRA 5 YIL GARANTİ

Satış sonrası kaliteli hizmet anlayışıyla da fark yaratan MediaMarkt, en iyi hizmeti sunmak için tüm ürünlerde ekstra 5 yıl garanti hizmeti veriyor. Ayrıca talep eden müşterilere evlerinde servis hizmeti sunuluyor.

“EN ZENGİN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZLE FARK YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

HD yayın kalitesinin standart hale gelmesiyle birlikte birçok tüketicinin televizyonlarını yenilemeye başladığını belirten MediaMarkt Türkiye Satın Almadan Sorumlu Ülke Genel Müdürü Faruk Kocabaş, “Televizyon kategorisi hem mağazalarımızda hem de e-ticaret kanallarımızda en fazla ilgi gören kategorilerin başında geliyor. Gösterilen bu ilgide son teknolojiye sahip HD televizyonları rakipsiz fiyatlarla ve kampanyalarla sunmamızın rolü büyük. Araştırmalara göre ülkemizde HD yayınlara hazır olmayan yaklaşık 10 milyon televizyon bulunuyor. Bu dönüşüm sürecinde de MediaMarkt olarak en zengin ürün çeşitliliğimizin yanı sıra satış sonrası destek ve ekstra 5 yıl garanti ile fark yaratmaya devam edeceğiz. Sahip olduğumuz büyük metrekareli mağazalarımız ve alanında uzmanlaşmış satış danışmanlarımız sayesinde en zengin ürün gamını en iyi sergileyen elektronik perakendeci olarak yaşam alanlarıiçin televizyon satın almak isteyen tüketicileri mağazalarımıza ve online satış sitemize bekliyoruz” dedi.

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