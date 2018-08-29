"MediaMarkt, Teknosa'nın satışına dair görüşmeleri askıya aldı"

Alman elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye’de Teknosa’yı satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin dondurulduğu iddia edildi. Kararın Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve Teknosa'nın yeniden değerlemesine ihtiyaç duyulması nedeniyle alındığı kaydedildi.

Reuters'a konuşan konuya yakın bir kaynak, "MediaMarkt Teknosa'nın değerlemesini yeniden gözden geçirecek ve ardından da satın alma görüşmelerine devam edip etmeme konusundaki kararını verecek" dedi.

Hisseleri 2018'de yüzde 10 değer kaybetti

MediaMarkt'ın Teknosa'nın ne kadarlık bölümünü satın almak için görüştüğü bilinmiyor. Teknosa'nın yüzde 60'lık hissesi Sabancı Holding'e ait. Yüzde 10'luk pay ise Sabancı ailesi üyelerinin elinde bulunuyor. Kalan yüzde 30'luk kısım ise halka açık ve Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Teknosa hisseleri bu yıl yüzde 10 değer yitirdi. Şirketin piyasa değeri 505 milyon TL seviyesinde.