Media Markt'tan enflasyonla mücadeleye destek açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, salı günü açıkladığı 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na bir destek de teknoloji süpermarketi MediaMarkt'tan geldi. MediaMarkt'tan yapılan açıklamada, 'belirli ürünlerde indirim yapılacağı ve bu ürünlerin her hafta güncelleneceği' belirtildi.

Firmadan yapılan açıklama şöyle:

"MediaMarkt olarak, Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olmak için sürekli daha iyiyi sunma çabamızın yanı sıra, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine göre hizmet vermeye devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”nı destekliyoruz. Tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketicimizin alım gücüne katkıda bulunacak şekilde, belirli ürünlerde indirim yapacağız. Üstelik bu ürünleri her hafta güncelleyerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.

Perakende sektörünün en büyük var olma amacı, tüketici taleplerini doğru zamanda ve tercih edilen kanalda karşılayabilmektir. Bu sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz ve her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik anlayışı içinde tüketicimizin yanında olacağız."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıklarken, "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.