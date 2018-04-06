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Ekonomi

Media Markt'tan 4 al 3 öde kampanyası

İSTANBUL, (DHA)- MEDIA Markt, tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerini kapsayan 4 al 3 öde kampanyası başlattı

06 Nisan 2018 14:15

İSTANBUL, (DHA)- MEDIA Markt, tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerini kapsayan 4 al 3 öde kampanyası başlattı. 

50 bine varan son teknoloji ürün çeşidiyle Media Markt, 7-15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak yepyeni kampanyasıyla beyaz eşya ve küçük ev aletleri satın almak isteyen tüketicilerini kaçırılmayacak fırsatlarla buluşturacak. 4 al 3 öde kampanyasıyla marka ve model farketmeksizin tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde 4 adet ürün satın alan müşteriler, seçtikleri ürün arasından 1’ine ücretsiz olarak sahip olma fırsatı yakalayacak. Media Markt, hem mağazalarında hem de online satış kanalında geçerli olacak kampanya ile teknoloji tutkunlarını fırsatlar dünyasına davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye Media Markt\'ın internet sitesinden ulaşılabilecek.

 

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