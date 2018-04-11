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Ekonomi

Media Markt'ın yeni CFO'su Yeşim Ar Kundakçı oldu

İSTANBUL, (DHA)- MEDIA Markt’ın CFO (Mali İşler Müdürü) luk görevine, finans sektörünün deneyimli isimlerinden Yeşim Ar Kundakçı atandı

11 Nisan 2018 15:14

İSTANBUL, (DHA)- MEDIA Markt’ın CFO (Mali İşler Müdürü) luk görevine, finans sektörünün deneyimli isimlerinden Yeşim Ar Kundakçı atandı.

Uzun yıllar finans alanında üst düzey görevlerde bulunan ve bu alandaki yönetimi konusunda deneyimiyle dikkat çeken Kundakçı, Media Markt’ın yeni CFO’su oldu. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü\'nden mezun olan Kundakçı, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Interbank’ta Finansal Planlama ve Kurumsal Finansman bölümlerinde kariyer hayatına başlayan Kundakçı, sırasıyla Du Pont de Nemours, the Coca-Cola Company, Turkcell Group, Gate Gourmet USAŞ ve Beymen’de Türkiye ve yurtdışı operasyonlarını kapsayan üst düzey finansal yönetim görevlerinde bulundu.

Yeniden yapılandırma, kriz dönemlerinde karlı büyüme, yabancı ortaklıklar kurma-yönetme ve özel sermaye şirketleriyle çalışma konularında geniş deneyimleri bulunan Kundakçı, 2017 Kasım ayından bu yana Media Markt Türkiye’de CFO olarak görev alıyor.

(FOTOĞRAF)

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